الأمم المتحدة: مقتل وإصابة نحو 4 آلاف مدني أفغاني خلال 6 أشهر

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن 3812 مدنيًّا أفغانيًّا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في النصف الأول من عام 2019 خلال الحرب على الجماعات المتشددة، مشيرة إلى زيادة كبيرة في عدد الضحايا الذين سقطوا على يد الحكومة والقوات بقيادة حلف شمال الأطلسي.

وجاءت هذه الإحصاءات الحديثة بينما وصلت المحادثات بين حركة طالبان ومسؤولين أمريكيين من أجل إنهاء الحرب الأفغانية المستمرة منذ 18 عامًا إلى مرحلة مهمة. ويأمل المفاوضون الأمريكيون في إبرام اتفاق سلام قبل الأول من سبتمبر/أيلول.

لكن الحرب تصاعدت رغم الجهود الدبلوماسية؛ ما أجبر المدنيين على العيش تحت تهديد مستمر باستهداف المتشددين لهم أو محاصرتهم بسبب القتال على الأرض، أو أن سقوطهم ضحايا بالخطأ لضربات جوية للقوات الأفغانية والقوات بقيادة حلف شمال الأطلسي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في أحدث تقرير لها، إن معظم الضحايا المدنيين سقطوا بسبب الهجمات البرية والاشتباكات وكان السبب التالي تفجير القنابل والغارات الجوية.

وجاء في التقرير أن طالبان ومقاتلي تنظيم داعش قتلوا 531 أفغانيًّا وأصابوا 1437 في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى الـ 30 من يونيو/حزيران، مضيفًا أن الجماعات الإسلامية المتشددة تعمدت استهداف 985 مدنيًّا بينهم مسؤولون حكوميون وزعماء قبائل وموظفو إغاثة وعلماء دين.

وأفاد بأن القوات الموالية للحكومة قتلت 717 أفغانيًّا وأصابت 680 آخرين خلال الأشهر الستة الماضية حتى الـ 30 من يونيو/حزيران بزيادة 30% عن الفترة ذاتها في عام 2018.