هل يكسر هاري ماغواير مدافع ليستر سيتي رقم فيرجيل فان دايك في سوق الانتقالات؟

مازال مسلسل المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير مستمرًا بين ليستر سيتي ومانشستر يونايتد رغم المفاوضات الطويلة بين الفريقين، لكنها لم تصل لنتيجة نهائية على بعد أسبوع من بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت صحيفة “ ذا صن “ أن المفاوضات بين الفريقين مستمرة، والتقيا ليلة الثلاثاء إذ أبدى مانشستر يونايتد استعداده لدفع مبلغ يتجاوز 75 مليون جنيه إسترليني وهو أكثر من المبلغ الذي دفعه ليفربول مقابل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وفقد المدافع الدولي الإنجليزي صبره تجاه إدارة فريقه خصوصًا أنه تلقى وعودًا منذ الموسم الماضي بتسهيل خروجه بعد تمديد عقده ويأمل في الرحيل نحو مانشستر يونايتد.

ولم يدفع ليستر سيتي سوى 17 مليون جنيه إسترليني لشراء ماغواير من هال سيتي صيف 2017 ورغم ذلك فهو يطالب بمبلغ لا يقل عن 80 مليون جنيه إسترليني.

ويضع ليستر سيتي جيمس تاروفسكي مدافع بيرنلي ولويس دينك مدافع برايتون كبديلين للمدافع الدولي الإنجليزي في حال رحيله نحو مانشستر يونايتد.

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من جهة أخرى لازالت إدارة مانشستر يونايتد تنتظر حسم مصير البلجيكي روميلو لوكاكو الذي لم يرافق الفريق لأوسلو.

ويرغب مانشستر يونايتد في الحصول على مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني من الصفقة، وقدم فريق أنتر ميلانو عروضًا لضمه لكن الفارق بين الفريقين يقف عند حاجز 20 مليون جنيه إسترليني.

وغاب لوكاكو عن لقاءات الفريق الإعدادية بسبب إصابة في الكاحل لكنه حاليًّا جاهز للعب وينتظر حسم مستقبله قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.