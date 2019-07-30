وزير فرنسي يدافع عن "نبيذ بلاده" في وجه ترامب

وهدد ترامب الأسبوع الماضي، باتخاذ خطوات انتقامية ردا على اقتراح فرنسا بفرض ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، المعروفة بـ"غافا"، اختصارا لـ"غوغل، أمازون، فيسبوك وآبل"، قائلا إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي.
واعتبر الوزير الفرنسي أن "كلام ترامب سخيف"، مضيفا أن "القول، في معرض سجال اقتصادي وسياسي، أنه إذا فرضت فرنسا ضرائب على "غافا" سيتم فرض ضرائب على النبيذ الفرنسي، فالأمر مغفل بشكل كامل"، وتابع غيوم قائلا إنه "من المؤكد أن النبيذ الأمريكي ليس أفضل من النبيذ الفرنسي".
وأقر مجلس الشيوخ في فرنسا في منتصف شهر يوليو، فرض ضريبة على إيرادات شركات التكنولوجيا الكبرى بالرغم من تحذيرات الولايات المتحدة.
ومن المقرر تطبيق الضريبة المقترحة والبالغة 3% على إيرادات الشركات الرقمية في فرنسا، التي تتجاوز مبيعاتها السنوية على مستوى العالم 750 مليون يورو، وستطال الضريبة الجديدة 30 شركة رئيسية معظمها من الولايات المتحدة.
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