ارتفاع عائدات "هواوي" رغم العقوبات الأمريكية

وقالت "هواوي"، التي بدأت الكشف عن النتائج الفصلية لهذا العام، اليوم الثلاثاء، إن العائدات من النصف الأول ارتفعت إلى 401.3 مليار يوان أي 58.28 مليار دولار، بعدما كانت العام الماضي 325.7 مليار يوان، حيث بلغت شحنات الهواتف الذكية 118 مليون وحدة بارتفاع 24 %.
وتعطلت سلسلة الإمداد الخاصة بشركة "هواوي" إلى حد كبير عندما وضعتها واشنطن على القائمة السوداء التجارية في منتصف شهر مايو.
وتزعم الحكومة الأمريكية أن الشركة تشكل خطرا على الأمن القومي، حيث أن بكين قد تستخدم معداتها للتجسس، وهو ما نفته "هواوي" مرارا.
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