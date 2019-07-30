ارتفاع عائدات "هواوي" رغم العقوبات الأمريكية

قالت شركة "هواوي" إن عائداتها حققت في النصف الأول من 2019 نموا يقدر بـ23.2%، مقارنة بالفترة نفسها من 2018 على الرغم من الحملة الأمريكية المكثفة ضدها التي أصبحت حظرا تجاريا في مايو.

وقالت "هواوي"، التي بدأت الكشف عن النتائج الفصلية لهذا العام، اليوم الثلاثاء، إن العائدات من النصف الأول ارتفعت إلى 401.3 مليار يوان أي 58.28 مليار دولار، بعدما كانت العام الماضي 325.7 مليار يوان، حيث بلغت شحنات الهواتف الذكية 118 مليون وحدة بارتفاع 24 %.

وتعطلت سلسلة الإمداد الخاصة بشركة "هواوي" إلى حد كبير عندما وضعتها واشنطن على القائمة السوداء التجارية في منتصف شهر مايو.

وتزعم الحكومة الأمريكية أن الشركة تشكل خطرا على الأمن القومي، حيث أن بكين قد تستخدم معداتها للتجسس، وهو ما نفته "هواوي" مرارا.