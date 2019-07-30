سفير إيراني: مستحيل القبول بمبدأ مقايضة الناقلات

وكتب السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد في تغريدة له على "تويتر" اليوم الثلاثاء، "من غير الممكن تطبيق المقترح الذي أوردته بعض وسائل الإعلام البريطانية المتضمنة مبادلة ناقلتي النفط المحتجزتين لدى إيران وبريطانيا".
وأضاف، "أن بريطانيا احتجزت ناقلة النفط الإيراني بصورة غير قانونية (في منطقة جبل طارق) فيما قامت إيران بتوقيف ناقلة النفط البريطانية لانتهاكها بعض الضوابط المتعلقة بأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز".
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قد قال مؤخرا إن طهران ترفض أي مقترح للإفراج أولا عن الناقلة البريطانية، داعيا لندن إلى الإفراج أولا عن ناقلة النفط الإيرانية، وبعد ذلك ستقرر طهران بشأن الناقلة البريطانية.
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