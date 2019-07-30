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إيران تتحدى العقوبات وتعلن عن حفر 41 بئرا نفطيا وغازيا

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رغم العقوبات الأمريكية، أعلنت إيران اليوم الثلاثاء، أنها أنهت عمليات حفر 41 بئرا نفطيا وغازيا، في البحر والبر، خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأوضح المدير المساعد للشركة الوطنية الإيرانية للحفر محمد آل خميس، أن حجم الآبار المحفورة بلغ 50 ألفا و929 مترا، من دون أن يحدد مكانها.

وأشار إلى أنه تم إنجاز التحضيرات اللازمة، لبدء عمليات حفر 10 آبار جديدة في حقل "آزادكان الجنوبي"، جنوب غرب إيران، تنتهي في 20 مارس العام 2020.

من الجدير ذكره، أن الشركة الوطنية الإيرانية للحفر، تمتلك 72 منصة حفر برية و3 منصات حفر بحرية.

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