إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بكلفة 6 مليارات دولار العالم

بات معلوما في 20 يونيو/حزيران 2019 أن صاروخا أطلقته قوات إيرانية أسقط طائرة مسيّرة أمريكية من نوع "آر كيو-4 غلوبال هوك".

وتم إسقاطها في منطقة مضيق هرمز وفقا للوثائق التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية.

وترتبت على هذا الحادث خسائر مالية فادحة. ذلك أن الهند رفضت شراء طائرات "آر كيو-4 غلوبال هوك" من الولايات المتحدة، آخذة في الاعتبار أن طائرات "آر كيو-4" عاجزة أمام وسائط الدفاع الجوي المتطورة التي تملكها باكستان.

وقالت وكالة أنباء "أفيابرو" إن رفض الهند لشراء الطائرات بقيمة إجمالية مقدارها 6 مليارات دولار قد يوقع صانعها في موقف حرج لعدم وجود مَن يمكن بيع هذه الطائرات إليه.

وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن لم تعد تزعم أن تدمير الطائرة المسيّرة الأمريكية أمر غير شرعي.