البشير يحضر تشيع والدته وسط حراسة امنية مشددة…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وشقيقه عبدالله وصهره نور الدائم المعتقلون بسجن كوبر، تشيبع جثمان والدتهم تحت حراسة امنية مشددة، إلى مقابر حلة حمد، عند الساعة ١٢ منتصف الليل.

مساء الإثنين توفيت الحاجة هدية محمد الزين والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بمستشفى علياء في امدرمان بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكشف مقطع فيديو قصير متداول عبر الوسائط لحظة وصول البشير للعزاء مع شقيقه عبدالله بحراسة مشددة بعشرات السيارات المدججة بالاسلحة الثقيلة والخفيفة. المادة السابقة البشير يحضر تشيع جثمان والدته وسط حراسة امنية مشددة…

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