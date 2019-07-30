وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس، إن قرار الشرطة سيتم إرساله إلى النيابة، اليوم الثلاثاء، والذي سيكون أمامه 15 يوما لتقييم القضية. وسيتم اتخاذ قرار نهائي في القضية من قبل قاض.
الشرطة طلبت الحصول على لقطات من الكاميرا الخاصة بالفندق التي حدثت فيه تلك الواقعة، حيث طلب مكتب المُدعى العام في ساو باولو الحصول على مقاطع من الكاميرا، ولم يتم إرسال شيء، لذلك تقرر إغلاق التحقيق.
ويمكن لناجيلة أن تقدم طلبًا لاتخاذ مزيدًا من الإجراءات في القضية، لدىّ النيابة العامة، ولكن ذلك يجب أنّ يتم قِبل المُهلة القانونية التي يُقرها القانون البرازيلي قِبل مرور 15 يومًا من إنهاء التحقيقات، وفقا لفرانس برس.
يُذكر أنّ مقطع فيديو قد انتُشر بشأن تلك الواقعة، وتبين من خلاله أنّ ناجيلة هي من قامت بضرب نيمار على الوجه في البداية، على عكس تصريحاتها والي قالت فيها أنّ النجم البرازيلي كان لطيفًا معها قِبل أنّ يقوم بالاعتداء عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة البرازيلية تغلق ملف قضية الاغتصاب وتبرئ نيمار بسبب نقص الأدلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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