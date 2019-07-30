الرئيس الفرنسى يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الموريتانى المنتخب

تلقى الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، اتصالا هاتفيا من نظيره الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تناول العلاقات المميزة بين البلدين. وأشاد ماكرون - وفقا لما ذكرته الإذاعة الموريتانية الإثنين - بالتجربة الديمقراطية الموريتانية والدور الرائد الذى تضطلع به فى الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، كما أعرب الرئيسان عن كامل استعدادهما لتعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم مصالح الشعبين.

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