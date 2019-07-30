بالفيديو.. عمرو أديب بعد زيارة حميدتي لمصر يخاطب ”الإخوان المسلمين”: “لموا هدومكم واجروا من السودان”

قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى يوم الإثنين، الفريق أول (حميدتي)، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني وأكد له موقف مصر الداعم لاستقرار السودان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإدارة المصرية تراقب عن كثب التغيرات الداخلية التي تحدث في السودان، ولا تتدخل فيها، وتساند خيارات الشعب السوداني في بناء مستقبل بلاده.

وأكد أديب بحسب موقع “بلدنا اليوم” المصري ،خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، أن الإدارة المصرية نجحت في كثب ثقة الإدارة السودانية منذ اللحظة الأولى، مشيدا بتصريحات (حميدتي)، المتعلقة بعدم الإضرار بحصة مصر المائية في نهر النيل خلال مفاوضات سد النهضة الجارية مع أثيوبيا، وكذلك تصريحاته حول عدم سماح السلطات السودانية بوجود أي عناصر مطلوبة لدى مصر على الأراضي السودانية، عقب تفعيل الاتفاقات الأمنية بين السودان ومصر.

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ولفت مُقدم “الحكاية”، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية أصدرت بيانا داخليا تطلب فيه من عناصرها مغادرة الأراضي السودانية، متوجها برسالة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا، “السودان لم تعد أمنة”.

وتابع: “مصر لعبت ورقها في الشطرنج صح”، مستطردا: “من النهاردة فلول الإخوان مُطاردين في السودان، وأنا عارف أنهم بيتفرجوا عليا، فبقول لأي حد منهم إلحق لم هدومك واجري من السودان”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)