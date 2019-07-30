غينيا الاستوائية تعفى مواطنى الإمارات من تأشيرة دخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى بالإمارات، دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا الاستوائية، حيز النفاذ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019، بحسب "وام".

وبموجب هذه الاتفاقية، أصبح بإمكان مواطنى الدولة السفر إلى جمهورية غينيا الاستوائية والدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة، والبقاء فيها لمدة 90 يوما.

ويأتى ذلك بموجب اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا الاستوائية، تم توقيعها فى مدينة مالابو، بغينيا الاستوائية، بتاريخ 28 يونيو 2019.

وقع الاتفاقية عن حكومة دولة الإمارات يعقوب يوسف الحوسني، مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعن حكومة جمهورية غينيا الاستوائية معالى سيميون أيونو إسونو أنجي، وزير الخارجية والتعاون.

ووفقا لاتفاقية الإعفاء، يحق لحملة الجوازات الدبلوماسية الخاصة، الخدمة الصادرة عن البلدين الدخول لأراضى البلدين بدون تأشيرة مسبقة والبقاء فيها لمدة 90 يوما.

أما مواطنو دولة الإمارات من حملة الجواز العادي، فيحق لهم الحصول على تأشيرة عند الوصول لمنافذ الحدود الدولية لجمهورية غينيا الاستوائية بعد سداد رسوم التأشيرة، أو عن طريق البعثات التمثيلية لجمهورية غينيا الاستوائية حول العالم، والبقاء فيها لمدة أقصاها 90 يوما.