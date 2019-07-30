العراق يقص شريط النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا بمواجهة لبنان

يقص المنتخب العراقى ونظيره اللبنانى، مساء اليوم، الثلاثاء، شريط منافسات النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا، والتى تستضيفها العراق بدءًا من اليوم وحتى 14 أغسطس المقبل.

وتقام مباراة العراق ولبنان الافتتاحية للبطولة فى السادسة والنصف من مساء اليوم، على استاد كربلاء الدولى يليها مواجهة المنتخب الفلسطينى مع نظيره اليمنى، فى التاسعة والنصف.

وتشهد منافسات غرب آسيا فى النسخة الحالية مشاركة 9 منتخبات وجاء منتخب البلد المضيف على رأس المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات لبنان وفلسطين واليمن وسوريا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات: الأردن وصيف النسخة الأخيرة، والسعودية والكويت والبحرين، وتقام مبارياتها على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل.

وستكون هذه المرة الأولى يستضيف فيها العراق هذه البطولة التي توج بلقبها مرة واحدة عام 2002 في النسخة الثانية التي أقيمت في سوريا، وذلك عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العام الماضي، بتخفيف الحظر على إقامة المباريات الرسمية في العراق.

وبحسب نظام البطولة، يخوض صاحبا المركز الأول في كل مجموعة، المباراة النهائية التي تقام على ملعب كربلاء فى 14 أغسطس المقبل، ورصدت اللجنة المنظمة جائزة قدرها 100 ألف دولار للفائز، و50 ألف دولار للوصيف.