السوادن يسعى لتفادي مصيره بمونديال 2018

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022، والتي سحبت الاثنين، في القاهرة، عن مواجهات قوية أبرزها "دربي" الجارين الليبيري والسيراليوني، والسوداني والتشادي، إضافةً إلى مواجهة بوروندي وتنزانيا.

وتشهد مباريات الدربي بين ليبيريا وسيراليون ندية وإثارة كبيرتين، والأمر ذاته بالنسبة للسودان وتشاد وإن كان الأول مرشحاً على الورق، لكن تراجع نتائجه في الآونة الأخيرة وفشله في حجز بطاقته إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر يجعلان باب الاحتمالات مفتوحاً.

وتلفت قمة بوروندي وتنزانيا الأنظار خصوصاً وأن المنتخبين خاضا النسخة الأخيرة من العرس القاري في مصر، وخرجا من الدور الأول بثلاث هزائم متتالية.

في المقابل، لم ترحم القرعة الممثلين العربيين الآخرين في الدور التمهيدي الصومال وجزر القمر، حيث يلتقي الأول مع زيمبابوي، والثاني مع توغو.

وتقام مباريات الذهاب والإياب للدور التمهيدي في الثاني من سبتمبر المقبل والعاشر منه.

ويشارك 54 منتخباً في التصفيات، حيث أعفيت المنتخبات الـ 26 الأعلى ترتيباً في القارة السمراء بحسب تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا"، من خوض الدور التمهيدي الذي تشارك فيه المنتخبات الـ 28 الأقل تصنيفاً.

