وتزامنت أزمة الخبز مع أزمة في الطاقة الكهربائية جعلت عدد كبير من المخابز تتوقف لساعات طويلة عن العمل.
وكشفت مصادر مطلعة لـ(باج نيوز) عن توقف مطاحن عن العمل بسبب عدم الإيفاء بالتحويلات المالية المخصصة.
وأكدت المصادر أن عدد من المطاحن لايعمل بصورة كاملة ما أدى إلى وجود نقص في الدقيق الموزع في المخابز.
ويبلغ إنتاج البلاد من القمح نحو 3 مليون طن سنوياً، ويقدرحجم الاستيراد السنوي للقمح مابين 540 إلى 600 مليون دولار.
ويعاني السودان من أزمات معيشية مستمرة تمثلت في شح السلع الاستراتيجية وإرتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار وندرة في السيولة بالأسواق السودانية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحويلات المالية تتسبب في توقف عدد من المطاحن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.