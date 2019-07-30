الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

لجنة تحقيق في سقوط قتلى بين متظاهرين طلاب بمدينة الأبيض بالسودان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن اللواء الصادق الطيب عبد الله والي ولاية شمال كردفان أن عدد القتلى في الأحداث التي وقعت الاثنين بمدينة الأبيض بلغ 5 حالات وفاة منها 3 طلاب مدارس ثانوية و2 من مواطني المدينة.

وأوضح اللواء الطيب عبدالله أنه تم تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق وسيتم تقديم كل متسبب في هذه الأحداث إلى المحاكمة العادلة.

وقال الوالي خلال لقائه بالإعلاميين ومراسلي الصحف حول الأحداث التي وقعت الاثنين إن مسيرة طلاب وطالبات المدارس الثانوية كانت سلمية ومطالبة بتحسين خدمات النقل، ولكنها انحرفت من أهدافها بعد أن تدخل بعض المندسين وسط الطلاب.

ولفت إلى أن التعدي قام به المندسون على فرع بنك الخرطوم من نهب في المعدات والممتلكات بجانب المحاولة للتعدي على البنك الفرنسي فرع الأبيض، وقال إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تحقيق في سقوط قتلى بين متظاهرين طلاب بمدينة الأبيض بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا