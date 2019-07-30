اللجان الفنية للانتقالي وقوى الحرية تواصل انعقادها

أفادت مصادر للعربية بأنه من المستبعد عقد جلسة تفاوض مباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير اليوم الثلاثاء. وأكدت المصادر أنه سيتم تأجيل جلسة التفاوض بسبب سفر وفد قوى الحرية التغيير إلى مدينة الأُبيض، إضافة إلى أن اللجان الفنية تحتاج لمزيد من الوقت لإعداد الوثيقة الدستورية، بينما ستواصل اللجان الفنية من الطرفين الانعقاد اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت المصادر المطلعة.

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