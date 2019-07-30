الاسترليني يهوي إلى مستويات قياسية

ودفع جونسون بريطانيا أكثر نحو خروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق الإثنين، مصرا أنه لن يجري محادثات بشأن البريكست مع قادة الاتحاد الأوروبي ما لم تتراجع الكتلة عن رفضها لإعادة فتح اتفاق الانفصال الحالي.
قال جونسون خلال زيارة إلى قاعدة فاسلين البحرية في اسكتلندا "افتراضي مبني على أنه يمكننا الحصول على اتفاق جديد، ونحن نهدف إلى اتفاق جديد".
يحاول جونسون الضغط على الاتحاد الأوروبي كي يتراجع من خلال تكثيف الاستعدادات لمغادرة المملكة المتحدة الكتلة الأوروبية في غضون ثلاثة أشهر دون اتفاق.
في حين صوتت المملكة المتحدة ككل لمغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016، دعمت اسكتلندا البقاء في الاتحاد بهامش كبير.
وتقول نيكولا ستيرغن، التي تقود الحكومة شبه المستقلة في إدنبرة، إنه ينبغي لاسكتلندا إجراء تصويت على الاستقلال عن المملكة المتحدة إذا تم إخراجها من الاتحاد الأوروبي على غير رغبتها.
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