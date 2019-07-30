السعودية تحصد 4 جوائز فى أولمبياد الكيمياء العالمى 2019 بفرنسا

فازت المملكة ممثلة فى مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم بميدالية فضية وميداليتين برونزيتين وشهادة تقدير، فى أولمبياد الكيمياء الدوليIChO ?2019 المقام فى فرنسا، من بين 80 دولة شاركت فى المسابقة، بحسب "و.ا.س".

وحصل كل أعضاء الفريق السعودى على جوائز، حيث فاز الطالب أسامة العلى من إدارة تعليم الرياض على ميدالية فضية، والطالب محمد الخريصى من إدارة تعليم الرياض والطالبة رباب الرفيعى من إدارة تعليم الأحساء على ميداليتين برونزيتين، والطالب إياد الصالحى من إدارة تعليم الشرقية على شهادة تقدير.

وهنأ الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" سعود المتحمى القيادة والوطن وطلاب الفريق السعودى للكيمياء وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم بإنجازهم وتفوقهم وحصولهم على ميداليات وجوائز أولمبياد الكيمياء الدولي.

وقال المتحمى : إن العلم بوابة المستقبل، والكيمياء من أهم العلوم التطبيقية والثروات الاقتصادية، مشيداً بالدعم غير المحدود الذى توليه القيادة الرشيدة، لدعم مسيرة العلم والتميز فى المملكة وتوفير أفضل سبل العلم والمعرفة والثقافة من خلال دعمهم الكريم للإبداع والتفوق الطلابي، ليس على مستوى المملكة فقط بل وعلى المستوى العربى والإقليمى والدولي.