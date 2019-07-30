وحصل كل أعضاء الفريق السعودى على جوائز، حيث فاز الطالب أسامة العلى من إدارة تعليم الرياض على ميدالية فضية، والطالب محمد الخريصى من إدارة تعليم الرياض والطالبة رباب الرفيعى من إدارة تعليم الأحساء على ميداليتين برونزيتين، والطالب إياد الصالحى من إدارة تعليم الشرقية على شهادة تقدير.
وهنأ الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" سعود المتحمى القيادة والوطن وطلاب الفريق السعودى للكيمياء وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم بإنجازهم وتفوقهم وحصولهم على ميداليات وجوائز أولمبياد الكيمياء الدولي.
وقال المتحمى : إن العلم بوابة المستقبل، والكيمياء من أهم العلوم التطبيقية والثروات الاقتصادية، مشيداً بالدعم غير المحدود الذى توليه القيادة الرشيدة، لدعم مسيرة العلم والتميز فى المملكة وتوفير أفضل سبل العلم والمعرفة والثقافة من خلال دعمهم الكريم للإبداع والتفوق الطلابي، ليس على مستوى المملكة فقط بل وعلى المستوى العربى والإقليمى والدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تحصد 4 جوائز فى أولمبياد الكيمياء العالمى 2019 بفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.