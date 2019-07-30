أوروجواي وتشيلي يرغبان فى مواجهة الجزائر وديا

يسعى منتخبا تشيلى وأوروجواى لمواجهة نظيرهما الجزائرى وديا خلال فترة التوقف الدولى فى أكتوبر المقبل. وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن منتخبى أوروجواى وتشيلى يريدان مواجهة "محاربى الصحراء" بعد التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة الأخيرة. وأضافت الصحيفة أن المنتخب الجزائرى أصبح مطلوبا من العديد من المنتخبات الكبرى فى العالم لمواجهته وديا خلال الأجندة الدولية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". وأشارت الصحيفة إلى أن منتخبى أوروجواى وتشيلى اللذين شاركا فى بطولة كوبا أمريكا الأخيرة دخلا فى قائمة المنتخبات التى تسعى لمواجهة الجزائر وديا، كما سبق وطلب المنتخب الأرجنتيني مواجهة "الخضر" ودياً أيضا.



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