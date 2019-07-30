سفينة إيرانية تبحر من البرازيل بعد تقطع السبل بها بسبب العقوبات

قال ميناء باراناجوا فى البرازيل، إن سفينة إيرانية تسمى بافاند، كانت محور خلاف جيوسياسى بين برازيليا وطهران، أبحرت من البرازيل الاثنين، بعد تزودها بالوقود من شركة بتروليو برازيليرو التى تديرها الدولة.

ومن المقرر أن تتجه سفينة أخرى تحمل اسم ترمه عائدة إلى إيران بعد أن أبحرت من باراناجوا قبل يومين إلى ميناء إمبيتوبا فى جنوب البلاد لتحمل شحنة من الذرة أولا قبل إبحارها لبلادها.

وتقطعت السبل بالسفينتين بعد أن رفضت الشركة المملوكة للدولة المعروفة أيضا باسم بتروبراس تزويدهما بالوقود بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران.

ونفذت بتروبراس فى وقت لاحق أمرا من المحكمة العليا يلزمها بتزويد السفينتين بالوقود بعد أن علقت السفينتان فى البلاد لأكثر من 50 يوما.