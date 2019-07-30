مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الثلاثاء، مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في البلاد.

وقالت وكالة "إنترناشونال نيوز" بالإشارة إلى فرق الإنقاذ في البلاد إن، الحادث وقع ليلة الثلاثاء في مدينة رافال بيندي، وقد قتل ثمانية ركاب والطيارين.

وتفيد التقارير أنه بعد وقوع الحادث، اشتعلت النيران في الطائرة وانتقلت ألسنة اللهب إلى عدة منازل قريبة، في الوقت الحالي.

وتسارعت سيارات الاسعاف والإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث.