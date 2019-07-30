اليمن.. 8 غارات للتحالف على معسكر لـ"أنصار الله" جنوب صنعاء

شن طيران التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على معسكر تابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في ضواحي العاصمة صنعاء وسط اليمن. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف نفذ 8 غارات على معسكر 48 مقر قيادة قوات الحرس الجمهوري "نخبة الجيش اليمني سابقاً" في حي السواد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء. وأشار إلى أن الغارات خلفت انفجارات عنيفة في المعسكر. وتعرض المعسكر الذي يضم مخازن وأسلحة ثقيلة إلى قصف جوي متكرر منذ انطلاق العمليات العسكرية للتحالف في 26 آذار/ مارس من العام 2015م.

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