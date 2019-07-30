وقالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية إن الاشتباكات وقعت عندما دخلت 18 حافلة للمستوطنين إلى نابلس للصلاة فى قبر يوسف الموجود فى منطقة بلاطة البلد الجزء الشرقى من المدينة وقد نقل جميع المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقى العلاج.
يشار أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المنطقة بين الحين والآخر لتأمين اقتحامات المستوطنين لقبر النبى يوسف.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 13 فلسطينيا فى مواجهات مع جيش الاحتلال بعد اقتحام مستوطنين لقبر يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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