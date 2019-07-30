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إصابة 13 فلسطينيا فى مواجهات مع جيش الاحتلال بعد اقتحام مستوطنين لقبر يوسف

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أصيب أكثر من ثلاثة عشر شابا فلسطينيا بالرصاص الحى والمطاطى خلال مواجهات اندلعت فى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بين شبان فلسطينيين وجيش الإحتلال الإسرائيلى.

وقالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية إن الاشتباكات وقعت عندما دخلت 18 حافلة للمستوطنين إلى نابلس للصلاة فى قبر يوسف الموجود فى منطقة بلاطة البلد الجزء الشرقى من المدينة وقد نقل جميع المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقى العلاج.

يشار أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المنطقة بين الحين والآخر لتأمين اقتحامات المستوطنين لقبر النبى يوسف.

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