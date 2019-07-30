الملك محمد السادس: يد المغرب ممدودة تجاه الأشقاء فى الجزائر

أكد العاهل المغربى، الملك محمد السادس، أن المغرب ملتزم بنهج اليد الممدودة تجاه الجزائر.

وأكد العاهل المغربى فى كلمة له بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، التزام المملكة الصادق، بنهج اليد الممدودة، تجاه الأشقاء فى الجزائر، وفاء من المغرب لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التى تجمع، على الدوام، الشعبين الشقيقين.

وأضاف العاهل المغربى، أن ذلك "تجسد مؤخرا، فى مظاهر الحماس والتعاطف، التى عبر عنها المغاربة، ملكا وشعبا، بصدق وتلقائية، دعما للمنتخب الجزائرى، خلال كأس إفريقيا للأمم بمصر الشقيقة؛ ومشاطرتهم للشعب الجزائرى، مشاعر الفخر والاعتزاز، بالتتويج المستحق بها؛ وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا."

وأكد أن "الوعى والإيمان بوحدة المصير، وبالرصيد التاريخى والحضارى المشترك، هو الذى يجعلنا نتطلع، بأمل وتفاؤل، للعمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة، إلى الوحدة والتكامل والاندماج ."

وقال العاهل المغربى خلال خطابه: "نعرب عن اعتزازنا بما حققته بلادنا من مكاسب، على الصعيد الأممي والإفريقي والأوروبي، فإننا ندعو إلى مواصلة التعبئة، على كل المستويات، لتعزيز هذه المكاسب، والتصدي لمناورات الخصوم."

وأكد الملك محمد السادس أن المغرب يبقى "ثابتا في انخراطه الصادق، في المسار السياسي، تحت المظلة الحصرية للأمم المتحدة . كما أنه واضح في قناعته المبدئية، بأن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة، لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي . ذلك أن التحديات الأمنية والتنموية، التي تواجهنا، لا يمكن لأي بلد أن يرفعها بمفرده."