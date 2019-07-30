100 ألف دولار جائزة بطولة غرب آسيا فى العراق

وبحسب نظام البطولة سيخوض صاحب المركز الأول من كل مجموعة المباراة النهائية، التى تجرى على ملعب كربلاء.
ويقص المنتخب العراقى ونظيره اللبنانى، مساء اليوم، الثلاثاء، شريط منافسات النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا، التى تقام على استاد كربلاء الدولى يليها مواجهة المنتخب الفلسطينى مع نظيره اليمنى، فى التاسعة والنصف.
ويعد المنتخب الإيرانى هو أكثر المنتخبات الحائزة على اللقب بـ 4 مرات، في حين فازت منتخبات كل من: العراق وسوريا والكويت وقطر مرة واحدة باللقب.
ويسعى المنتخب السعودى للتتويج بلقب بطولة غرب آسيا للمرة الأولى، إذ فشل الأخضر فى التتويج بلقب البطولة فى النسختين اللتين شارك بهما فى عامى 2012 و2014.
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