100 ألف دولار جائزة بطولة غرب آسيا فى العراق

رصدت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا 100 ألف دولار للفريق صاحب المركز الأول، و50 ألف دولار للوصيف، حيث تنطلق النسخة التاسعة منها مساء اليوم الثلاثاء، على الأراضى العراقية وتستمر حتى 14 أغسطس المقبل.

وبحسب نظام البطولة سيخوض صاحب المركز الأول من كل مجموعة المباراة النهائية، التى تجرى على ملعب كربلاء.

ويقص المنتخب العراقى ونظيره اللبنانى، مساء اليوم، الثلاثاء، شريط منافسات النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا، التى تقام على استاد كربلاء الدولى يليها مواجهة المنتخب الفلسطينى مع نظيره اليمنى، فى التاسعة والنصف.

ويعد المنتخب الإيرانى هو أكثر المنتخبات الحائزة على اللقب بـ 4 مرات، في حين فازت منتخبات كل من: العراق وسوريا والكويت وقطر مرة واحدة باللقب.

ويسعى المنتخب السعودى للتتويج بلقب بطولة غرب آسيا للمرة الأولى، إذ فشل الأخضر فى التتويج بلقب البطولة فى النسختين اللتين شارك بهما فى عامى 2012 و2014.

