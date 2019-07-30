مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 أخرين في تحطم طائرة بباكستان

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن فرق الإنقاذ الباكستانية أعلنت عن مقتل 5 أشخاص وجرح 20 آخرين فى حادث تحطم طائرة صغيرة في حي سكني قرب مدينة روالبندي في باكستان.

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