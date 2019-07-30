التحالف الدولي يستهدف خلية تابعة لداعش في شرق سوريا

قتل خمسة عناصر من تنظيم داعش جراء غارة شنّها التحالف الدولي بقيادة واشنطن في شرق سوريا، وفق ما أعلن متحدث باسمه الإثنين، هي الأولى منذ إعلان القضاء على ”الخلافة“ المزعومة قبل أربعة أشهر.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية في 23 آذار/مارس 2018 القضاء على ”خلافة“ التنظيم بعد تجريده من مناطق سيطرته في بلدة الباغوز في محافظة دير الزور، إثر أشهر من المعارك بدعم من التحالف.

وقال المتحدث باسم التحالف سكوت راولينسن ”شنّت قوات التحالف غارة على خلية لداعش قرب البصيرة“ في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وأدت الغارة ليل الأحد الإثنين إلى مقتل ”خمسة مسلحين لعبوا دوراً أساسياً في تسهيل الهجمات في المنطقة ضد القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء“، وفق راولينسن.

وتعدّ هذه الغارة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أول غارة يشنّها التحالف في منطقة شرق الفرات منذ اعلان دحر التنظيم من آخر جيوبه قبل أربعة أشهر.