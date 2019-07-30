بيل خارج تشكيلة ريال مدريد في ميونيخ

شكل بيل عنوانا أساسيا لوسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد تأكيد الفرنسي زين الدين زيدان العائد إلى الإدارة الفنية للنادي الملكي منتصف الموسم المنصرم، أن الويلزي (30 عاما)، لا يشكل جزءا من خططه لإعادة بناء الفريق بعد الموسم المخيب الذي عرفه محليا وقاريا.
وغاب اسم بيل عن التشكيلة التي أعلنها ريال الاثنين للمشاركة في دورة "كأس أودي" المقامة على ملعب أليانز أرينا التابع لنادي بايرن ميونيخ الثلاثاء والأربعاء، وتضم المضيف الألماني وتوتنهام الإنجليزي (الفريق السابق لبايل) وفنربهشة التركي. وتقام غدا مباراتان بين ريال وتوتنهام، وبايرن وفنربهشة، على أن يلتقي الفائزان في "مباراة نهائية" الأربعاء.
وفي حين لم يحدد ريال أسباب غياب بيل، نقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الدولي الويلزي "ليس في الحالة الذهنية الملائمة للعب بعدما حال رئيس ريال فلورنتينو بيريز دون انضمامه إلى جيانغسو سونينغ".
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