صحيفة بريطانية : 14.3 مليون بريطانى يعيشون فى فقر

كشفت دراسة بريطانية عن أن نحو 14.3 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في المملكة المتحدة.

ونوهت الدراسة ، الصادرة عن هيئة المقاييس الاجتماعية ، أن جموع العاملين في بريطانيا بينهم نحو 8.3 ملايين بالغ، و4.6 ملايين طفل، و1.3 مليون في سن التقاعد، حسبما ذكرت صحيفة (مترو) البريطانية.

وقالت رئيسة الهيئة فيليبا ستراود "من دواعي القلق أن إجمالي الفقر لا يزال عند نفس المستوى الذي سجله في مطلع الألفية، تحت عدد من الحكومات".

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ويصنف نحو سبعة ملايين شخص، بينهم 2.3 مليون طفل في فقر مستديم ، كما أن نحو 6.8 ملايين شخص من هؤلاء الفقراء يعيشون في أسر تضم على الأقل فردا عاجزا.

وقالت الهيئة إن هذه الدراسة تظهر مدى جسامة التحدي الذي يجابهه رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر حكومية عن نية جونسون إنفاق مبلغ مئة مليون جنيه استرليني على إعلانات من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بلا اتفاق.