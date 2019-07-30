وزير الدفاع اليمني يشيد بما يفعله تحالف دعم الشرعية

أشاد الفريق الركن محمد علي المقدشي، وزير الدفاع اليمني بما يفعله تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وثمن الوزير "جهود الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية الشقيقة لاستعادة اليمن وإسناد العمليات العسكرية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشاد الوزير، خلال اجتماعه باللجنة المكلفة بإعادة تنظيم الوحدات العسكرية اليوم، بما يقدمه التحالف من "دعم لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وتضحياتهم في هذه المعركة المصيرية المشتركة".

وأكد الفريق المقدشي على أهمية الضبط والربط وتطوير الأداء في الجوانب الإدارية والهيكلية بما يضمن إنجاز المهام ومنع التداخل والازدواج في الاختصاصات، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتطبيق اللوائح والأنظمة العسكرية.

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ويقوم تحالف عسكري تقوده السعودية والإمارات، منذ مارس 2015، بعمليات ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "الحوثيين" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.