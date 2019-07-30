إتحاد الكرة: وضعنا لائحة خالية من العيوب

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قالت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني إنّه تمّ وضع لائحة خالية من العيوب، وتجاوزت الأخطاء التي حدثت في الموسم الماضي، كاشفةً عن أنّ قرعة منافسة الدوري الممتاز ستكون مطلّع الأسبوع المقبل.
وأوضح رئيس اللجنة المنظّمة الفاتح باني لـ”باج نيوز” أنّ الدوري الممتاز سيكون دون أيّ تأجيل في الموسم الجديد، وأنّه تم مراعاة مشاركة الفريق التي ستلعب في البطولة الإفريقية والعربية.
وأشار باني إلى أنّ الدورة الأولى ستنتهي في ديسمبر المقبل، فيما ستكون فترة الراحة بين الدورتين، مؤكّدًا أنّ المنافسة ستنتهي في مايو القادم.
ويشارك كلاً من الهلال والمريخ في بطولتي أفريقيا والعرب، فيما يلعب أهلي شندي والخرطوم الوطني في بطولة الكنفدرالية.
وشهدت بطولة الدوري الممتاز عديد من الأزمات في الموسم الماضي من بينها التأجيل، ما أدّى اتحاد الكرة إلى إجراء تعديل على لائحة المنافسة لتلعب من دورة واحدة.
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