الفنانة ندى القلعة تهدي محمد منير “الملك” (بوكيه ورد)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت المطربة السودانية ندى القلعة بأن المطرب المصري محمد منير محب للشعب السوداني ومهموم بالقضايا التي تحدث في البلاد في الآونة الأخيرة، وذلك في لقاء جمع الاثنين بمنزل محمد منير.

ونشرت المطربة ندى القلعة عبر حسابها على (فيسبوك) بحسب صحيفة السوداني، تفاصيل لقائها بـ(منير) وقالت: (أجمل يوم في ضيافة الفنان الكبير والصديق محمد منير بمنزله الجميل، وكم سعدت بحفاوة الاستقبال والبشاشة وابتسامته التي لم تفارقه، أجمل جلسة وخفة دم ربنا يديهو العافية.. طيلة الجلسة وهو يتحدث عن حبه للشعب السوداني.. لك كل الحب والتقدير يا “ملك” كما يحلو لهم مناداتك).