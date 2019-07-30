شاهد بالصور : شهداء مجزرة الابيض…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قامت قوات تابعة للجيش والدعم السريع ظهر اليوم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بمدينة الابيض ، حيث خرج طلاب المدارس مطالبين بابسط حقوقهم التي تتعلق بحضورهم لمدراسهم من مواصلات ورسوم ولقمة العيش.

حيث قامت هذه القوات باطلاق النار عليهم، مما ادى الى وفاة 5 منهم في الحال، وتقول مصادر مطلعة ان عدد الشهداء وصل الى ثمانية شهداء. Short URL : Copied

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