تراجع المساحات المزروعة بالقضارف للموسم الحالي 

الخليج 365 :

تراجعت حجم المساحات المزروعة بولاية القضارف، بسبب أزمتي السيولة وشح الوقود، فضلًا عن تأخر هطول الأمطار، وبلغت جملة المساحات التي تمت زراعتها حتى يوم أمس نحو مايقارب ال(3) ملايين فدان، مقارنة ب(7) ملايين فدان، المساحة المستهدفة بحسب الخطة التأشيرية لوزارة الولائية، وقالت نفيسة نوح، مدير عام وزارة الزراعة بالقضارف لـ(التيار) أمس الأحد، أن ماتمت زراعته يوم أمس بلغ نحو (2,9) مليون فدان، بحسب نتائج المسوحات الأولية، وذلك من جملة (4,6) مليون جاهزة للزراعة، بعد أن قام المزارعون بتحضيرها، وتوقعت زيادة المساحات المزروعة لزوال الأسباب، وأفصحت أن جملة التمويل الزراعي، بمختلف الصيغ، حتى الأسبوع الماضي بلغ أكثر من (1,2) تريليون جنيه، وقالت إن الولاية لم تواجهها مشكلة في التمويل، وأشارت نفيسة لاهتمام المجلس العسكري الانتقالي، ووالي القضارف المكلف بقضايا الجازولين والتمويل الزراعي، ونوَّهت إلى أن التمويل ارتفع بنسبة (34%) عن الموسم السابق، لنفس الفترة، وذكرت أن ما تم توزيعه من الجازولين بلغ (65,786) برميل من جملة (251) ألف برميل مطلوبة للمرحلة الأولية (التحضير والزراعة)، وأضافت :”تسلمنا 135طنا من التقاوي، تم توزيعها مجانا لصغار المزارعين” ، ونفت نفيسة تسلمهم للدعم الزراعي القادم من المملكة العربية السعودية والإمارات، وأردفت :” لكن إذا وصل وتم توزيعه للولايات سيكون إضافة بالقضارف، خاصة الأسمدة والتقنيات الزراعية الحديثة”. وفي الأثناء شهدت القضارف أمس أمطارا غزيرة شملت أجزاء واسعة من الولاية.