إستقرار في أسعار الدولار بالأسواق الموازية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار إستقراراً في تداولات الأسواق الموازية يوم (الإثنين) وذلك للإسبوع الثاني على التوالي. وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية على إستقرار أسعار شراء الدولار في حدود 67.5 جنيه فيما بلغ سعر البيع 68.5 عبر النقد. Advertisements وقالوا إن أسعار الشراء والبيع عبر الإجراءات المصرفية سجلت 73 و74 جنيه على التوالي. وبرروا حالة الاستقرار في تداولات الأسواق الموازية بعدم وجود طلب عالي على النقد الأجنبي خلال هذه الأيام خلافا للأسابيع الماضية مع وجود ترقب حذر للاوضاع السياسية بالبلاد. ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019) في 11 أبريل/ الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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