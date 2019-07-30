كباشي: وفدنا التفاوضي جاهز لحسم جميع القضايا المطروحة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتفق طرفا التفاوض قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري على تأجيل جولة التفاوض المباشرة حول الإعلان الدستوري إلى غدٍ الثلاثاء بدلًا عن أمس الأحد، على أن تلتقي اللجان الفنية اليوم الإثنين.

وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي في تصريح له بأن جولة التفاوض المباشرة تم تأجيلها بطلب من قوي الحرية والتغيير وردد ” وفدنا التفاوضي جاهز لحسم جميع القضايا في جولة التفاوض التي كانت مقررة أمس واستدرك قائلا لكن قوى الحرية والتغيير طلبت التأجيل وفقا للطلب الذي تقدمت به للوساطة الآفروأثيوبية” وأكد الكباشي على أن جولة التفاوض المباشرة ستنطلق غدا عند الساعة الحادية عشر صباحا.

في السياق قال القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج في تصريح له أن قوى الحرية والتغيير ستلتقي غدًا الثلاثاء وفد المجلس العسكري للتوصل إلى اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية وأن اللجان الفنية ستلتقي مساء اليوم.

من جهتها أعلنت الوساطة الأفريقية أن الاجتماع للبتِّ النهائي في الإعلان الدستوري بين وفدَيْ التفاوض من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير غدا الثلاثاء بفندق كوزنثيا الساعة الحادية عشر صباحًا، وطالبت الوساطة الأطراف بالتقيُّد بدقة المواعيد والاستعجال في البت النهائي في القضايا المدرجة في جدول الأعمال تلبيةً لتطلعات الشعب السوداني.