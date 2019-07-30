تفاقم أزمة الجازولين بالسودان رغماً عن التطمينات الحكومية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تفاقمت أزمة المحروقات بالسودان، لاسيما الجازولين، وأغلقت عدد من محطات الخدمة ابوابها بسبب عدم توفر الإمداد.

وأبدى عدد كبير من أصحاب المركبات إستيائهم من حالة ندرة الجازولين الذي أثر على وسائل النقل وساهم في أزمة المواصلات.

وأكد عامل بمحطة بمدينة أمدرمان- فضل حجب اسمه- على عدم إستلام حصة المحطة المقررة من الجازولين مع تخفيض حصة البنزين.

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وقال لـ(باج نيوز) ” هنالك أزمة كبيرة في توفير الجازولين منذ أسابيع”.

في غضون ذلك أكدت وزارة النفط والغاز وجود وفرة في المنتجات النفطية بالبلاد، في وقت كشفت أن عمليات إستيراد الوقود تتم بصورة طبيعية .

وأكد المهندس علي عبد الرحمن وكيل وزارة النفط لــالمركز السوداني للخدمات الصحفية عدم وجود أي إشكال في الإمداد النفطي، مشيراً إلي وجود مخزون من المواد البترولية يكفي لفترة، مؤكداً وضعهم للترتيبات اللازمة لتفادي أي أزمة للوقود خلال فترة العيد.

وأكد عبد الرحمن أن العمل بمصفاة الخرطوم يسير بصورة طبيعية وأنه ليس هناك أي إشكالات في وفرة المنتجات البترولية، قائلاً: “سنبذل كل الجهد لراحة المواطن”.