إستعجال الانتخابات.. بقلم جلال الدين محمد ابراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ومن يقرأ الوضع الراهن ، والوضع المتوقع بناء على ما يدور من أحداث وبناء على الوضع الإقليمي ، يفهم جيداً بإن ما يدور بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لن ينفع الشعب فيما يعاني من غلاء معيشة وأسعار السوق في المواد الاستهلاكية اشتعلت ناراً

وقبل أن يصل الشعب لمرحلة يرفض فيها المجلس العسكري ويرفض فيها قوى الحرية والتغيير ومعها فوق البيعة ( المهنيين) ، أنصح بأن يكون الناس أكثر عقلانية ،، و أن يجعلوا مصلحة البلاد والشعب فوق المصلحة الحزبية ، وفوق مصلحة مجموعة الحرية والتغيير وفوق مصلحة المهنيين وفوق مصلحة المجلس العسكري كذلك .

الوضع غير مطمئن اقتصادياً ، والوضع الاقتصادي إذا انزلق إلى الهاوية سوف يتبعة الوضع الأمني بشكل تلقائي ، وظهرت بوادر الانفلات الأمني في سرقات تحدث في الأحياء ، وما من مرايات عربات إلا وكسرت وسرقت ، وما من أي شيء تغفل عينك عنه إلا تجده في خبر كان .

ومازالت مجموعة الحرية والتغيير ومعها بعض الحركات المسلحة في نقاش وحوار بعضه (بيزنطي ) لا يقودنا إلى حلول يتم عبرها تأمين الوطن والبلاد والشعب ، فالناظر لما يدور بتمحص وخبرة يعلم بأننا نسير بسرعة ماك 3 في عملية إهدار للوقت لا أكثر . وكل شيء لن يعود ولن يكون في أحسن حال ، فمثلاً قطوعات الكهرباء زاد عددها وأصبحت البرمجة في القطوعات تشكل قطوعات ثلاث مرات في اليوم الواحد ، وهذه إشارة بأن شركة الكهرباء في طريقها لتفقد السيطرة على إدارة وتوزيع الكهرباء بشكل يطمئن الشعب بإن هنالك من يهتم بالبنية التحتية.

و منذ قدوم المجلس العسكري إلى إدارة البلاد ، وهو لم يقدم ما يفيد البلاد خاصة من الناحية الاقتصادية فنحن الآن في انهيار مستمر ، كنا نظن أن سقوط نظام الإنقاذ سيجعل خزينة الدولة مكتظة بالعملات الصعبة عبر استرداد أموال البلاد في الداخل والخارج ممن نهب البلاد . ، وكنا نظن بأن المجلس العسكري سيعلن عن مزادات عالمية لبيع أصول شركات و عقارات أو مزارع أو أملاك لبعض الشخصيات الفاسدة ،، مما يهبط بأسعار السوق في كل شيء ، ولكن هيهات لم يحدث .

وكنا كذلك نظن ظن الخير في المجلس العسكري وقلنا بكل تأكيد سيتم رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب وسينتعش الاقتصاد وتعود للبنوك حركتها العالمية التي فقدتها وفقدت المراسلين عالمياً منذ صدور العقوبات على السودان وحتى اليوم ، ولكن هيهات فالمجلس العسكري لم يفعل أي شيء في هذا الصدد .

وتحولت البلاد إلى قاعة مفاوضات ، بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري ، وترك الكل حل مشاكل معيشة الشعب ، بل زادوا على الشعب جحيم غلاء المعيشة وتخيل كيلو الخيار ( 150 جنيهاً ) وكيلو الطماطم ( 200 جنيه ) فأين اهتمام الحرية والتغيير أو المجلس العسكري بهموم معيشة الشعب .

وحكاية قطوعات الموية ( فإن هيئة مياه الخرطوم ) تخصصت في قطوعات المياه خاصة قبل مواقيت الصلاة ، وكأن الهيئة تريد أن تقول على الناس أن يذهبوا ( للصلاة بالتيمم ) ، بالله دا اسمه كلام يا ناس هيئة المياه إتقوا الله ،، إتقوا الله يا ناس ، ويا حكومة ولاية الخرطوم إتقوا الله رب العالمين في الناس خاصة فيما يخص المياه والكهرباء .

لذا أعتقد إن من الإنصاف في حق الشعب أن يتم استعجال تكوين حكومة شرعية عبر إجراء انتخابات عاجلة ، وأن يكون ذلك في زمن قياسي قبل أن تصل حالة معيشة الشعب إلى مرحلة الانفجار والخروج للشارع ، ووقتها كلنا نصبح من الخاسرين ، وحيث لا ينفع الندم .

وعل الكل أن يفكر في المصلحة القومية وليست المصلحة الفردية الضيقة ولا نريد في المرحلة الحالية من يفكر في مصلحة حزبية أو مصلحة مجموعة أو مصلحة ذاتية على حساب المصلحة القومية للبلاد وللشعب بلا تمييز الانتخابات هي الفيصل وهي التي تنهي حالة عدم الوزن السائدة في البلاد ، والانتخابات هي التي تخرس كل الأصوات الدولية التي تحاول التدخل في مصلحة البلاد وفي تغيير مصير البلاد لصالح من لا يريد لنا مصلحة ولايريد للبلاد النهوض اقتصادياً لنكون مثل باقي الأمم في الرفاهية والتقدم . ألا هل بغت ،،، اللهم فاشهد.