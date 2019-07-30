“التحويلات المالية” تتسبب في توقف عدد من المطاحن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أطلت بوادر أزمة خبز في العاصمة السودانية الخرطوم خلال اليوميين الماضيين، وأصطف عشرات المواطنين أمام المخابز لساعات طويلة للحصول على السلعة الحيوية.

وتزامنت أزمة الخبز مع أزمة في الطاقة الكهربائية جعلت عدد كبير من المخابز تتوقف لساعات طويلة عن العمل.

وكشفت مصادر مطلعة لـ(باج نيوز) عن توقف مطاحن عن العمل بسبب عدم الإيفاء بالتحويلات المالية المخصصة.

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وأكدت المصادر أن عدد من المطاحن لايعمل بصورة كاملة ما أدى إلى وجود نقص في الدقيق الموزع في المخابز.

ويبلغ إنتاج البلاد من القمح نحو 3 مليون طن سنوياً، ويقدرحجم الاستيراد السنوي للقمح مابين 540 إلى 600 مليون دولار.

ويعاني السودان من أزمات معيشية مستمرة تمثلت في شح السلع الاستراتيجية وإرتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار وندرة في السيولة بالأسواق السودانية.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019) في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.