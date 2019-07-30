(البنك المركزي) يحظر شركات عاملة في مجال صادرات الماشية بالسودان

الخليج 365 :

حظر بنك السودان المركزي 5 شركات ووجه إنذارات لأكثر من 45 شركة أخرى تعمل في مجال صادرات المواشي، بعد تلاعبها في حصائل الصادرات وعدم إرجاع العائدات.

وثمنت شعبة مصدري الماشية أدوار بنك السودان المركزي ووزارة الثروة الحيوانية والأمن الاقتصادي في تنظيم عملية ضبط وإعادة حصائل الصادرات.

وقال أمين مال شعبة مصدري الماشية سلامة عبدالله أن مسؤلية إرجاع حصائل الصادر تحتاج إلى تعاون منكافة الجهات ذات الصلة.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الشعبة ليست جهة مسؤولة عن سداد عائدات الصادر كما لا تحمل المسؤولية لجهة أخرى خلافاً لما ذكر فى السابق.

و اكد ان هنالك جهات وشخصيات لم يسمها تريد أن تقلل من دور الشعبة.

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وحمّل بعض المصدرين مسؤولية عدم إرجاع عائد الصادر .

وكشف سلامة عن حظر عشرات الشركات واسماء الاعمال بعد تحريك هذا الملف.

وتابع: “مازال الفحص جارٍ”.

وأردف: نحن كشعبة ومصدرين أمام مسؤولية وطنية واخلاقية ولابد أننكون قدر المسؤولية وان نتخلي ونبتعد عن المصالح الشخصية.

وطالب الجهات ذات الصلة بالتعاون مع الشعبة لضمان عدم تكرر الأخطاء السابقة.