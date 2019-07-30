المحامي نبيل أديب: استخدام لجنة التحقيق وصف (تنظيف – كولمبيا) لايصدر عن قانونيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المحامي نبيل أديب إن تعبيرات لجنة تقصي الحقائق بشأن (تنظيف) و(كولمبيا) كلمات لا يجوز أن تصدر من قانونيين. وذكر أديب أن كلمات “تنظيف” و”كولمبيا” ألفاظ استخدمها المجلس العسكري وكان على اللجنة وصف المنطقة بوصفها الحقيقي. ورأى أديب أن الطريقة التي أعلنت بها اللجنة نتائجها، غير مهنية وتحمل صبغة سياسية أساءت لمصداقية اللجنة. وجزم أديب بأن اللجنة تحدثت بلغة سياسية وليست قانونية. وقال “حديث اللجنة بلغة قاطعة عن الوقائع لا ينسجم مع دورها في جمع البينات عن ما يدعو للاشتباه في وقوع نشاط مخالف للقانون “. وأكد أن إجلاء الملابسات السياسية حول الأحداث ليس من اختصاص اللجنة.