الوسيط الافريقي”لبات”: هناك تدخلات خارجية في الأزمة السودانية…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
فجر الوسيط الإفريقي محمد حسن ولد لبات مفاجأة من العيار الثقيل عندما أقر بوجود تدخلات داخلية وخارجية في الأزمة السودانية. وقال لبات في تصريح له: (التدخلات أثرت في خط التفاوض بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير). وأضاف: (ما يجري في السودان مثال حقيقي لأزمة متعددة الأبعاد لكثرة التدخلات الخارجية والداخلية فيها، ورغم هذه التدخلات إلا أننا كوسطاء والأطراف المتفاوضة تمكنا من تجاوز كل الخلافات والعقبات التي واجهت مسار التفاوض).
وكشف لبات للمرة الاولى عن وجود ملاسنات وحدة داخل كواليس التفاوض والتي أسماها بالأجواء الساخنة. وقال: (في هذه الأجواء أحياناً أجد نفسي أضرب على طاولة التفاوض بيدي، ولكني أتفاجأ بهدوء طرفي التفاوض دائماً). وأضاف ضاحكاً: (رغم وجود شخصيات قليلة هي أكبر مني سناً أجد نفسي في تلك الحالة).
وأشاد محمد الحسن بشخصية المفاوض السوداني، مشيراً إلى وجود تقارب كبير بين الشعب السوداني والموريتاني في كثير من العادات والأخلاق. وأكد لبات أنه استشف وضوح وصراحة كبيرين يعيشهما وفدي التفاوض داخل المفاوضات الرسمية.
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