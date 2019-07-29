مقاتلات التحالف تدمر غرفة عمليات للحوثي في صعدة

دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، غرفة عمليات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة شمالي اليمن.
وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت اليوم غرفة عمليات للميليشيا في وادي “حضوان” الواقع في محيط مركز مديرية كتاف؛ مما أدى إلى تدميرها، ومصرع عددٍ من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية.
وفي السياق ذاته دكّت مقاتلات دعم الشرعية تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في وادي “الفحلوين” بالمديرية نفسها؛ ما نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية، وتدمير آليات تابعة لها.
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