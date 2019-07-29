الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مقاتلات التحالف تدمر غرفة عمليات للحوثي في صعدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، غرفة عمليات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت اليوم غرفة عمليات للميليشيا في وادي “حضوان” الواقع في محيط مركز مديرية كتاف؛ مما أدى إلى تدميرها، ومصرع عددٍ من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وفي السياق ذاته دكّت مقاتلات دعم الشرعية تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في وادي “الفحلوين” بالمديرية نفسها؛ ما نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية، وتدمير آليات تابعة لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تدمر غرفة عمليات للحوثي في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا