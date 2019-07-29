المالكي: نعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان

قال المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة. وأضاف المالكي وفقاً لـ "العربية": “نعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان”.

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