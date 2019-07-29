مقتل وإصابة 30 يمنيا بينهم أطفال في مجزرة جديدة للحوثين باليمن

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بقصف سوق آل ثابت بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا.

وقال الارياني، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية، ان المليشيات الحوثية استهدفت بصواريخ الكاتيوشا سوق آل ثابت في مديرية قطابر بصعدة.

ووفقا لما أورده وزير الإعلام اليمني، قتل أكثر من 10 أشخاص جراء قصف للميليشيات على سوق آل ثابت في صعدة.

وأكد الارياني إصابة نحو 20 شخصا بينهم أطفال جراء القصف الحوثي لسوق آل ثابت.

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وأضاف ان ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة شنيعة بحق المدنيين بقصفها للسوق.

وفي وقت سابق اكد معمر الارياني، ان ميليشيات الحوثي الإرهابية، قصفت مصنعا للألبان في منطقة الحديدة تحت مرأى الفريق الأممي المتواجد في المحافظة.

ووفقا لما نشرته، روسيا اليوم، أعلن وزير الإعلام اليمني، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفت مصنع الألبان على مرأي ومسمع من الفريق الأممي المتواجد في المنطقة.