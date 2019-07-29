حركة مسلحة تدعو لعقد مؤتمر جامع لمناقشة قضايا البلاد

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دعت حركة تحرير السودان الثورة الثانية لقيام مؤتمر إستثنائي بالخرطوم يناقش كافة قضايا البلاد، في وقت أكدت فيه إن الإتفاقية بين المجلس العسكري والحركات المُسلّحة تصُب في المسار الصحيح لمعالجة القضية السودانية.

وقال محمد إدريس آدم القيادي بالحركة في تصريح بحسب (smc) إنهُ يجب إستصحاب عدة قضايا مهمة خلال المؤتمر مثل الهوية، ودولة المواطنة، والمساواة بين جميع مكونات المجتمع. مشيراً إلى أنهُ قبل ذلك يجب التوصل لإتفاق شامل بجميع أنحاء البلاد، مضيفاً أنهُ آن الأوان لوقف الحرب والإقتتال والجنوح للسِلم والتنمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)