بالفيديو : شاهد عيان تروي تفاصيل ما حدث بمجرزة الأبيض وتوصف القوة التي قتلت الأطفال

انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع فيس بوك , حيث تحدثت شاهد عيان عن تفاصيل ما حدث في الأبيض .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) تحدثت امرأة عن الذي حدث حيث قالت بدأت المظاهرة من قرب الضمان الاجتماعي وتوجهت إلى مكتب التعليم ومنها حاول المتظاهرون إخراج مدرسة الأسرة لكن المدرسة رفضت الخروج وخرجت معهم مدرسة الأسرة شرق .

وتوجه الموكب ناحية الأمانة ولم يتعرض لهم أحد ولا حتى عساكر الأمانة حتي وصلو إلى السوق وحين وصل الموكب الى الساحة قالت : (جوهم الناس اللابسين طواقي حمر ) وضربو البنات والصبيان بالسياط و أضافت (الأولاد ديل بمشو السوبر ماركت بشترو المويه بي قروشهم في حين أن البلح و الفاكهة متوفرة في السوق يعني هم ما سرقو ولا ضربو ولا فلعو ) .

وقالت شاهدة العيان عندما وصل الموكب إلى تقاطع البنك الفرنسي وهم مطاردون قام أحد الأفراد بتحريك (الدوشكا) وضرب , واصلت (وقعو قدامي اثنين ميتين , اتلفتا لقيت تاني اتنين ميتين و أنا لمن قلتا هنداك الزول البضرب وجه كلاشه علي ) ووصفت (الكلاش) حيث قالت :(الكلاش كان فيهو تلسكوب) وتقصد المنظار أي بندقية القنص .

Advertisements

وأضافت أن معظم الطلقات كانت في الرأس وأن القوة تعمدت قتل المتظاهرين , وتحدثت الشاهدة عن مواصفات القوة التي قامت بقتل الأطفال وقالت (العربية التي ضربت الأطفال مكتوب فيها “اللعب مع الكبار صعب” والعربية تابعة للدعم السريع وكل القوة كانت لابسه لبس الدعم السريع ) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)