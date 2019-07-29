عقب أحداث الأبيض : “تجمع المهنيين” يُصعد من لهجته ضد “العسكري” ويطالب الجماهير بالخروج للشارع

قال تجمع المهنيين السودانيين، يوم الاثنين، إنه “ضاق ذرعاً بالتفاوض” مع المجلس العسكري، وطالب بقبول الأخير بالإعلان الدستوري المعدل من غير قيدٍ أو شرط، وذلك بعد ساعاتٍ من سقوط 5 متظاهرين في الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان.

ودعا التجمع جماهيره في العاصمة والولايات بالخروج في مواكب تنادي بالسلطة المدنية وبمحاكمة المتورطين في أحداث العنف ضد المواطنين.

وحمَّلَ البيان المجلس العسكري، مسؤولية سقوط الضحايا في عدد حوادث تلت اقتلاع البشير في 11 أبريل الماضي.

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ووصف البيان المجلس العسكري، بالفشل في حماية المواطنين. وزاد: “يؤكد المجلس العسكري في كل يوم أنه فاشل في المهمة التي ادَّعاها، وهي حماية الوطن والمواطنين”.

وشدد التجمع على ضرورة نقل السلطة للمدنيين لمباشرة التحقيقات المستقلة في الجرائم ضد المدنيين.

وكان من المقرر أن تنطلق جولة مفاوضات جديدة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، صبيحة الثلاثاء، للتوافق بشأن الإعلان الدستوري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)