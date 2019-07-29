ضوابط جديدة لتوزيع الدقيق والوقود بالخرطوم

أمنت سلطات محلية الخرطوم على اتخاذ المزيد من التدابير من أجل ضبط توزيع حصص الدقيق المقررة للمخابز لتأمين سلعة الخبز للمواطنين، بجانب انسياب المواد البترولية لمحطات التوزيع، وقررت إغلاق أي مخبز يثبت تلاعبه في حصص الدقيق.

ووقف اجتماع طارئ للجنة ضبط الدقيق والوقود والغاز بمحلية الخرطوم برئاسة معتمد المحلية اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي، يوم الإثنين، على عمل اللجنة والآلية الرقابية المشرفة على توزيع الدقيق للمخابز من المطاحن، ومتابعة إنتاج الخبز والضوابط المعمول بها الهادفة لإغلاق الباب تماماً على تسريب وتهريب السلعة الاستراتيجية المهمة.

وقرر الاجتماع تعيين مناديب من الوحدات الإدارية للإشراف على توزيع الدقيق للمخابز والرقابة على تحويل كل الوارد من الدقيق إلى خبز للمواطنين بالتنسيق مع الأجهزة النظامية الأخرى، بجانب الإشراف والرقابة على توزيع الوقود والغاز بالمحطات والمنافذ المعتمدة.

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وأمن على اعتماد مخزون استراتيجي من الدقيق لمقابلة الحالات الطارئة في الإمداد.

ووجهت اللجنة بحسب الشروق – بإغلاق أي مخبز يثبت تلاعبه في الحصص المقررة له من الدقيق عن طريق التسريب أو التهريب، وإنفاذ قانون الطوارئ لكل من يثبت تورطه في تهريب الدقيق أو الوقود.

وأشادت اللجنة بالمعالجات الإدارية والمراقبة الأمنية من قبل الأجهزة المختصة على المخابز ومحطات الوقود، مما خلق استقراراً في السلع الاستراتيجية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)